"Todos los días hay atropellos y no por eso prohíbes los coches", así ha justificado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la postura del Partido Popular de no votar a favor de la prórroga del estado de alarma decretado para frenar la expansión del coronavirus.

En una entrevista este martes en esRadio, se ha referido a las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en las que aseguraba que de no aprobarse entraríamos en el caos: "Me sorprende absolutamente cuando dice el Gobierno lo de o prórroga o caos. Ya estamos en el caos. ¿Qué puede haber más caótico que las decenas de miles de muertos que tenemos sobre nuestras espaldas o la cifra de desempleados a la que nos estamos abocando por la caída del PIB?".

"Han tenido 45 días para organizar una salida y, sobre todo, para hacerlo con seguridad"

"Es hora de que aterricen y se den cuenta de que todos los días lo que están haciendo es dar un paso adelante y dos atrás. Lo que necesitamos es un mensaje claro", ha señalado Ayuso, que ha continuado asegurando que "han tenido 45 días para organizar una salida y, sobre todo, para hacerlo con seguridad".

Ayuso ha defendido que el estado de alarma "tiene que acabar lo antes posible" porque, ha asegurado, "hay muchísimos ciudadanos que necesitan todos los días salir a trabajar" y que ahora mismo, encerrados en casa, "no pueden ganarse ni siquiera unos eurillos para salir adelante" . Por eso, ha destacado que las historias personales de las familias, sobre todo de las más vulnerables, va a ser "catastrófica".

En esta línea, ha asegurado que el estado de alarmapara que el Gobierno se ponga manos a la obra", y ha apuntado que para la desescalada podría llevarse a cabo con "normativa como las leyes de Salud Pública".

"Vamos a tener que aprender a vivir con el Covid-19, es la única solución" ha declarado Ayuso porque "entre que no hay cura todavía y no hay vacuna, lo que no podemos hacer es eternamente estar en casa. tenemos que concienciarnos de que nuestra vida ha cambiado temporalmente".

"Con mucha libertad pero información se puede", ha asegurado al tiempo que ha denunciado que el Gobierno está destinando el dinero "a obligarnos, sobre todo a la oposición, a decirle lo que tiene que hacer a través de los medios con esas campañas, tendría que utilizar el dinero de todos los ciudadanos en enseñarles y exigirles que cuiden a los demás y a sí mismos con las mascarillas y los geles y buscando unos horarios más flexibles para evitar aglomeraciones".