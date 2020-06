La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido ante la oposición en la Asamblea su gestión en las residencias de ancianos durante la pandemia tras la polémica por el protocolo para no trasladarlos a hospitales.

"No deberíamos hacer de la anécdota una categoría", ha declarado Isabel Díaz Ayuso mientras insistía en que la crisis "no solo ha pasado por las residencias sino también en casas y hospitales".

Y en su defensa ha dicho también que la crisis de la COVID-19 es "un drama" que ha ocurrido "en todas las comunidades y países" por lo que los políticos no deberían "jugar ser médicos".

"No ha habido una orden pública que haya decidido los traslados"

Ha insistido en que "no ha habido una orden pública que haya decidido los traslados o no", a pesar de la denuncia de su consejero de Políticas Sociales, que ha asegurado que se dio la orden y que él advirtió de que, además de inmoral, podría ser ilegal".

Además, la presidenta ha afirmado que "Madrid ha sido de las comunidades que, en proporción, ha tenido menos fallecidos en residencias" y ha resaltado que han "defendido y peleado por cada vida en cada momento".

"Es un virus letal para las personas mayores si, además tienen patologías", ha recordado Ayuso, que ha insistido en que éste es "el tipo de personas que viven en estas residencias". Por último, la presidenta de Madrid ha señalado que "por supuesto que hay que hacer una comisión de investigación" y ha destacado que ya "hay una investigación interna en la Comunidad de Madrid".

El consejero de Sanidad apunta que se han realizado las derivaciones necesarias.

Por su parte, y en la misma línea que Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido que "las personas con discapacidad igual que las mayores han sido prioridad". Señala que "no se ha dejado a nadie atrás" y que la Comunidad de Madrid ha actuado garantizando en todo momento la asistencia.

En relación al protocolo de las residencias, el consejero madrileño ha apuntado que "siempre se han llevado a cabo derivaciones necesarias teniendo en cuenta el criterio clínico".

La oposición pide responsabilidades a Ayuso

En la sesión de control al Gobierno regional, la oposición ha centrado sus intervenciones en la polémica por las residencias. Desde Podemos, Isa Serra ha criticado que "en vez de medicalizar las residencias", el Gobierno de Ayuso "aprobara cuatro protocolos distintos en los que se excluía a las personas enfermas de COVID en función de su grado de dependencia".

Isa Serra: "¿Por qué las vidas de las personas dependientes no valen lo mismo que el resto?"

"Una orden que prohibía a los hospitales recibir a estas personas", ha recordado indignada Serra, que ha afirmado que el 80% de las personas de las residencias no fueron trasladadas". "¿Por qué las vidas de las personas dependientes no valen lo mismo que el resto?", ha preguntado la líder de la formación morada de Madrid a Ayuso, quien se ha defendido argumentando que "a todos los ancianos y fallecidos se les ha tratado con absoluto respeto y dignidad".

Ayuso: "Algún día se sabrá todas las vidas que se han salvados gracias al Gobierno de Madrid"

"Algún día se sabrá todas las vidas que se han salvados gracias al Gobierno de Madrid", ha destacado Ayuso, al mismo tiempo que se acordaba del líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, del que ha criticado su actuación con las residencias: "¿Qué gesto humano ha tenido Iglesias?, ¿ha ido alguna residencia o ha presentado algún plan?".

Además, Ayuso ha vuelto a recalcar que no ha prohibido en ningún momentos el traslado de ancianos a los hospitales sino que ha explicado que eran los "criterios, siempre geriátricos y sanitarios", los que "decidían o no si se quedaban en la residencia o iban a un hospital donde no podían ser atendidos por la tensión".

Por su parte, Rocío Monasterio ha criticado tanto la actuación del vicepresidente del Gobierno como de Díaz Ayuso y ha anunciado que Vox apoyará "la creación de una comisión de investigación para que expliquen y respondan por lo sucedido" tanto "Pablo Iglesias como el Gobierno regional".

Vox quiere una comisión de investigación al Gobierno regional y a Pablo Iglesias.

"Nos trasladan para incinerarnos, no para curarnos", ha señalado la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, quien ha pedido responsabilidades tanto a Iglesias como a Ayuso de "los motivos por los que discrimina el sistema sanitario a los ancianos".

El político de Más Madrid Pablo Gómez Perpinyà también ha criticado la actuación con los ancianos, "una generación de supervivientes" a los "que se les ha dejado morir solos salvo si tenían un seguro privado".

"Tras una vida luchando, cuando tocaba que el Gobierno luchara por ellos, no lo ha hecho", ha lamentado Perpinyà, que ha recordado los borradores de Ayuso sobre la gestión en las residencias como "los protocolos de la vergüenza" que "han permitido" que las vidas de los mayores "se esfumaran en la mas absoluta soledad".

La prueba, según Ayuso, de la atención en residencias

"Esto que ven aquí", ha dicho Díaz Ayuso extendiendo una larga retahíla de folios delante de su escaño, "501 residencias de mayores, 161 de discapacidad y 81 de religiosas, que también tienen derecho a la vida aunque no les importe. Todo esto han sido residencias donde hemos llevado material de protección, residencias que hemos visitado, los hasta 10.600 traslados que hemos realizado... Y esto son los datos de lo que ha hecho también este Gobierno", ha contestado a Gómez Perpinyà

Por otro lado, desde el PSOE, Ángel Gabilondo ha preguntado a Ayuso por los presupuestos para hacer frente a la reconstrucción de la Comunidad de Madrid tras la crisis y ha destacado que el Gobierno regional "debe abrir un espacio abierto para llegar a conclusiones".

Más Madrid y el PSOE hablan de protocolos "de la vergüenza": "Se tienen que investigar".

Además, el socialista también ha pedido explicaciones por la situación de las residencias de ancianos en Madrid: "Asistimos consternados a lo ocurrido", ha resaltado Gabilondo, que ha criticado "los protocolos inadecuados" y ha pedido explicaciones: "Se tiene que investigar en la Comisión".

