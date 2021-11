Tensión en el pleno de la Asamblea de Madrid entre la presienta Isabel Díaz Ayuso y la líder de Más Madrid Mónica García a cuenta de los presupuestos del Gobierno regional.

Todo ha comenzado cuando la líder de la oposición ha calificado las cuentas de "amarillentas" y ha criticado duramente el aumento de inversión en "toros" y la rebaja de partidas para la atención primaria. "Más toreros y menos médicas", ha resumido García.

En esta línea, la líder de Más Madrid ha emplazado a Ayuso a crear una "oficina científica": "Aprovechado la Cumbre del Clima, le emplazo a que ponga en marcha una oficina de asesoramiento científico personal para la presidenta, a ver si así tiene un poquito menos de tiempo para sus luchas internas y un poquito más de tiempo para la lucha contra el cambio climático".

"Usted no me va a poner deberes. No me va a decir cómo tengo que hablar ni cómo me tengo que comportar", ha respondido la presidenta madrileña visiblemente molesta. Acto seguido ha lanzado la polémica frase: "Soy una mujer libre y no formo parte de sus harenes".

En esta línea ha acusado a Mónica García de no haber "gestionado nada en su vida, ni siquiera en el sector sanitario". "No me venga a dar lecciones de cómo se deben hacer las cosas porque no ha demostrado en su vida hacer nada que tuviera ninguna responsabilidad de gestión", ha lanzado.

"Lecciones no voy a escuchar ninguna. La demagogia es la única barra a la que usted se acerca", ha zanjado la presidenta de la Comunidad de Madrid.