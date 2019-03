El Ayuntamiento de Madrid, sorprendido porque el magnate chino paralice la obra del Edifico España

CIERRAN SU SEDE EN MADRID

El grupo chino Wanda no reformará el Edificio España. El Ayuntamiento de Madrid exige a la empresa china que mantenga la fachada del céntrico rascacielos madrileño, pero la empresa no lo ve viable. El concejal de urbanismo del Gobierno de Carmena ha dicho que esperan reunirse con ellos en los próximos días, que se han enterado de la noticia por la prensa y que han intentado ponerse en contacto con ellos pero no lo han conseguido. El Ayuntamiento no entiende muy bien sus motivos porque hace casi dos meses el grupo aceptó la línea roja del ayuntamiento. Ya han salido voces críticas, entre ellas Esperanza Aguirre que pide al ayuntamiento "que se lo piense dos veces" y permita derribar la fachada.