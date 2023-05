Nuevo encontronazo entre el PSOE y el PP cuando quedan tan solo seis días para la celebración de elecciones autonómicas y municipales. Esta vez, a colación de un 'vuelo fantasma'. En la tarde de este domingo, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba a través de Twitter que "se ha cancelado el vuelo regular" que le llevaba de Valencia a Tenerife: "Lamentablemente, no puedo llegar al mitin que teníamos esta tarde. No ir en Falcon tiene estas cosas".

Unas palabras que han causado gran indignación y sorpresa entre las filas socialistas. Tal y como han trasladado las mismas a laSexta, han tachado de falso el tuit de Feijóo sobre ese vuelo cancelado que le impedía ir a su acto de campaña en Tenerife: "En el día de ayer no se canceló ningún vuelo programado para la jornada en el aeropuerto de Valencia. Los vuelos a Tenerife salieron con normalidad".

"En el mismo tuit, del que ahora el PSOE cuestiona su veracidad, el señor Feijóo aprovechaba para atacar al presidente del Gobierno con uno de sus mantras habituales", han proseguido denunciando esas fuentes socialistas, que han pedido al máximo representante de la oposición explicaciones sobre este mensaje publicado en Twitter, que tampoco han dudado en calificar como "mentira".

Así, creen que "para hacer honor a una campaña limpia y transparente, Feijóo debería explicar por qué hace referencia a un vuelo fantasma que nadie ha podido localizar, aportando las pruebas necesarias que demuestren que se canceló su vuelo a Tenerife y por eso no pudo llegar al mitin". Sobre esta cuestión, han añadido: "¿Había un acto del PP en Tenerife si Feijóo hubiese llegado?".

Se refiere el PSOE con esta última duda a que, tras ponerse en contacto con las agrupaciones de Canarias, estas les han asegurado que allí organizar un mitin no es cuestión de diez minutos porque no hay tantos medios. Asimismo, han aseverado que allí no había nada organizado para la tarde del domingo, como aseveró Feijóo en Twitter.

Para el PSOE, "utilizar la mentira y el ataque al Gobierno en un mismo tuit demuestra la campaña que está realizando Feijóo al frente del PP. Cero propuestas, cero ideas, solo ruido". Desde laSexta nos hemos puesto en contacto con AENA, compañía que nos ha confirmado que los dos vuelos de ayer de Valencia a Canarias salieron; uno de Vueling y otro de Ryanair. Lo que sí nos dicen es que hay un tercero que fue desprogramado a finales de abril, nunca ayer.

Aun así, horas después de iniciarse esta polémica el número dos de Feijóo y los populares, Elías Bendodo, ha insistido: "Yo estaba con él en el aeropuerto. El vuelo a Tenerife se canceló y tuvo que coger uno dos horas más tarde. Llegó a ultima hora de la noche, y esta mañana ya ha participado en los actos previstos en Tenerife y Gran canaria