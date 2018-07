El PP avanza que Rajoy pedirá al rey ser el primero en intentar formar gobierno

El PP asegura que Rajoy le trasladará al rey su voluntad de presentarse a la sesión de investidura, tal y como ha dicho Martínez Maíllo, afirmando que "el presidente hará una oferta en su debate de investidura, para eso lo está preparando".

Ya hay ministros que confirman que el presidente en funciones está preparando ese debate. "Se me ha solicitado de Moncloa papeles y datos para preparar ese discurso de investidura", ha dicho Jorge Fernández Díaz en 'Espejo Público'.

Pero en Moncloa no todos tienen tan claro que el rey le vaya a encargar a Rajoy esa tarea y no ven descabellada otra opción. "No hay que descartar que Sánchez sea elegido en primer lugar si le transmite apoyos", explica Rafael Catalá.

Ante este escenario inédito y pese a que Rajoy insiste a su manera en dar la batalla, en el partido aumenta la preocupación por el inmovilismo de su jefe de filas, pese a que este extremo lo niegan desde su entorno más cercano.

Nadie parece conocer, de momento, ese as bajo la manga. Y mientras Rajoy se prepara teórica para el debate de investidura, Esperanza Aguirre le recuerda que "si alguien se presenta a la investidura, es para ganarla". Un mes después de las elecciones, la aritmética sigue jugando en contra del candidato del PP.