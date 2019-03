La Audiencia Nacional apunta a una posible contabilidad B en el PP

EXPULSADO DEL CASO GÜRTEL Y DEL CASO BÁRCENAS EN LA MISMA SEMANA

Carlos Floriano evita las preguntas sobre el último revés judicial para el PP En el caso Bárcenas pidiéndole un beso a la reportera de laSexta Noticias. La Audiencia Nacional expulsa definitivamente al PP como acusación particular del caso. El auto deja claro que el Partido Popular no es el perjudicado si no sujeto investigado. Además habla de una posible contabilidad B en el PP, de indicios de delito contra la Hacienda Pública y de supuestas malas prácticas políticas.