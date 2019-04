Ataques, enfrentamientos, críticas, reproches… La tensa comparecencia de Cifuentes en la Asamblea de Madrid

Querían demostrar que no estaba sola y un pasillo de los suyos ha recibido a Cifuentes mientras ella saluda agradecida. Dentro la oposición no se lo ha puesto tan fácil, su comparecencia, enseguida se ha tensado y entre la bronca, ha reiterado que no sabía nada ni de funedscam ni intervino en la adjudicación de Cantoblanco: "Di por buena la valoración de los técnicos, ¿lo entiende así? Cometí el pecado de no valorar".

Aun así había un motivo para elegirla como experta en la contratación del restaurante de la Asamblea. Era experta en comida pero en bebidas: "Igual tiene usted más experiencia en bebidas espirituosas". Así intentaba atacar a Espinar por la Coca-Cola que no lleva alcohol: "Por el gas me refiero espiritosas por el gas".

Pero la base de la comisión, es el informe de la Guardia Civil que la señala: "También esas personas que han hecho ese informe habrán podido cometer algún error". Cuestiona su trabajo, pero iba preparada para demostrar que les lleva en el corazón: "Esto que llevo es la insignia de la Guardia Civil. Yo vivo la Guardia Civil". A la salida criticaba la actitud de la de la oposición: "Convertidos en tripartido de inquisición en esta comisión porque venían a juzgar". Cree que ha sido un linchamiento político.