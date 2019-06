Así responde Rivera cuando le preguntan por qué en Francia y Alemania se unen para aislar a la extrema derecha y ellos no lo hacen

Albert Rivera ha viajado a Bruselas para reunirse con la familia liberal europea. Ha desmentido que haya desencuentros con ellos, en especial con Macron, por los acuerdos con Vox. "Macron y el Gobierno (francés) han dicho lo contrario. Apoyan nuestros pactos y nos han felicitado", ha apuntado el presidente de Ciudadanos.

No obstante, según fuentes diplomáticas francesas, el Gobierno del Elíseo no ha felicitado a Ciudadanos por sus alianzas. No lo ha hecho ni en público, ni en privado. Por ello, Ciudadanos, poco después, ha matizado que se refería al partido de Macron, y no al Gobierno de Francia.

Cuando un periodista le ha preguntado por qué en Francia y Alemania se unen todos, también los liberales, para aislar a la extrema derecha y ellos no lo hacen, contesta así. "No lo sé, pregúntele a ellos", se ha limitado a señalar. Una afirmación que se producía, precisamente, en el mismo momento en que Macron se veía con Pedro Sánchez para tejer estrategias en Europa.

Les diferencian muchas cosas, ha señalado Sánchez, pero sí hay una cosa que comparten. "Con Macron coincidimos en que no se pueden pactar con fuerzas antieuropeístas, con la ultraderecha. Es evidente que Ciudadanos ha roto ese cordón sanitario y está pactando con fuerzas de la ultraderecha", ha denunciado el presidente del Gobierno en funciones.

Por su parte, las palabras de Rivera las ha escuchado Manuel Valls mientras estaba en Al Rojo Vivo. Ha afirmado que él habla a menudo con sus antiguos compañeros del partido de Macron. "Están incómodos con la posición de Rivera", ha reconocido Valls en el programa de Antonio García Ferreras . Además, hay inquietud por el acercamiento de Ciudadanos a la extrema derecha.

Una preocupación que él mismo comparte. "Cuando empiezas a pactar directa o indirectamente, te ensucias las manos. Les das un poder y blanqueas lo que es la extrema derecha", ha afirmado el político francés, que sigue siendo muy criticado por Ciudadanos tras el apoyo a Colau.

"Error estratégico de Valls diciéndole a Colau que le daba sus votos sin condiciones", ha destacado José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos. A lo que él ha respondido en el mismo programa: "¿Cree que es un problema de hacer las cosas o es un problema de convicciones y de principios?".