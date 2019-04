Los catalanes más independentistas reivindican en la calle su derecho a votar

Desupés de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constituciona, hay quienes no están dispuestos a renunciar a votar. Piden pasar olímpicamente del Tribunal Constitucional. Desde las juventudes de ERC instan a "obedecer al pueblo y no a un tribunal corrupto, por lo que hay que sacar las urnas el 9 de noviembre".



Desde la CUP, David Fernández, diputado de la formación, ha apostado por declararse "insumisos, insubordinados y desobedientes a la decisión del Tribunal Constitucional". Alfred Bosch, portavoz de ERC, ha expresado que van a seguir "con la campaña institucional del 9N" porque se la creen y se han comprometido.



En Barcelona se han visto urnas enjauladas y siguen circulando vídeos a favor de la independencia, aunque la Generalitat parece que empezará a frenar y acepta la suspensión provisional de la consulta. En palabras de Francesc Homs, "temporalmente vamos a tomar medidas por la resolución del Tribunal Constitucional".



Sin embargo, Artur Mas no esconde su irritación por la rapidez del tribunal. Los socialistas catalanes, a favor de una consulta legal, piden a Mas que comporte pero que no tire la toalla. Miquel Iceta, primer secretario del PSC, ha dicho: "Que no se den por vencidos en el sentido de que hasta que el TC no haga su resolución, el haber suspendido la consulta no la anula".



El Gobierno sigue avisando, García-Margallo espera "que Mas no retroceda y no pierda una situación de privilegio".