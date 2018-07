"Notable", "notabilísimo", "matrícula de honor"... Cifuentes entra al trapo de los dardos de Podemos por su máster

Tocaba descubrirse en la Asamblea de Madrid y por si acaso Cifuentes ha empezado suave con la oposición: "Buenos días señor Aguado, enhorabuena por su reciente paternidad".

Aguado también ha sido blandito dentro: "Parece mentira que usted haya estudiado un máster en financiación autonómica... porque lo ha estudiado no?.

Y luego ha sido bastante más contundente en Al Rojo Vivo. "Las explicaciones además de darlas en rueda de prensa tiene que darlas aquí en la Asamblea, por eso vamos a pedir su comparecencia", asegura el portavoz de Ciudadanos.

Hasta que lleguen esas explicaciones, como hoy no se podía preguntar directamente por el tema, tocaba sacar buena nota en indirectas.

"Le diré algo 'notable'... dimita señora Cifuentes", le espetaba Lorena Ruiz-Huerta, de Podemos.

Por su parte, la presidenta obtiene buena calificación en entrar al trapo. "Notable, notabilísimo, matrícula de honor y más que sobresaliente" se colaban en las respuestas de Cifuentes.

Más justa anda en su explicación, repitiendo que ahí están los papeles: "Si quiere documentación yo se la remito, como he hecho con el resto de medios de comunicación".

Pero a los medios de comunicación este jueves nada, no ha respondido a una sola de sus preguntas. Sí se explico en la noche del miércoles, con un par de entrevistas y distribución en cadena de documentos, entre los que no estaba su trabajo final.

Cifuentes negó que vaya a dimitir y luego ya relajada, en su despacho se sinceró con sus followers. Enseñó y presumió de sus notas, y dejó un mensaje para aquellos que quieren suspenderla.

"A los que queréis que me vaya... no me voy. Me quedo. Un beso", decía Cifuentes. Queda claro, ella no ve que este asunto sirva para expulsarla de la política.