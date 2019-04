El arzobispo de Madrid perdona a Rita Maestre por el asalto a la capilla

El perdón ha llegado, el arzobispo de Madrid, Osoro, ha enviado una carta a Manuela Carmena. En ella, le felicita tras su llegada al Ayuntamiento, dice que no le conoce y le tiende la mano. Afirma que lo más normal en democracia es que haya cambios. Osoro ha disculpado la irrupción de Rita Maestre en la capilla de la Complutense. Sostiene que en democracia no todo es válido, pero que si realmente supiera lo que ocurre durante la eucaristía no lo hubiera hecho. Destaca que, a veces, se hacen cosas porque no se sabe lo que está pasando.

Publicidad