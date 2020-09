Artur Mas, expresident de la Generalitat de Catalunya, ha descartado "volver a la primera línea política" de mano de Junts Per Catalunya en un discurso en el que ha sido especialmente crítico con Carles Puigdemont.

Mas ha asegurado que hasta ahora ha trabajado en proyectos que integran, y que ahora no va a terminar su trayectoria política en un proyecto que puede acabar con la separación.

"Después de 30 años de estar trabajando en proyectos que siempre buscaban la suma y la integración, no puedo ahora acabar mi trayectoria política en un proyecto que puede llevar a la separación. Me quedo en el PdeCat porque es donde ya estaba, y simplemente no me marcho", ha explicado el expresident.

"No quiero participar en ninguna lista electoral, que no estaré, y no quiero ningún cargo de Gobierno", ha zanjado Mas.