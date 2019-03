Arrimadas: "Unas nuevas elecciones son un error garrafal, pero es el escenario menos malo"

Inés Arrimadas afirma que unas nuevas elecciones en Cataluña, que suponen las cuartas en sólo cinco años, son una pésima noticia para la comunidad, y recuerda que desde la noche electoral ella ya veía que esta podía ser la opción mas probable.

Para la líder de Ciudadanos, unas nuevas elecciones son una oportunidad para desencallar la situación política en Cataluña, y su idea no es realizar un bloque no independentista para no darle la razón a todos aquellos que pretenden convertiur las elecciones autonómicas en un referéndum.

Arrimadas ha recordado que la fuerza del pueblo catalán reside en su unión, ya que en su opinión, "cuando los catalanes hemos llegado a grandes consensos hemos sido imparables".

La líder de Ciudadanos se lamenta de la situación actual de Cataluña, ya que es algo que "no gusta ni a los que son independentistas". En su opinión, Mas está demostrando que "está dispuesto a todo para tapar la corrupción de su partido".