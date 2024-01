El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado los argumentos y las "mentiras" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para justificar la necesidad de espiarlo y ha pedido ir hasta el final para depurar responsabilidades.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios después de que haya trascendido que el CNI investigó a Aragonès porque creía que era quien dirigía a los Comitès de Defensa de la República (CDR) y que, por este motivo, se instaló el software 'Pegasus' en su móvil.

Aragonès ha expliado que este jueves tuvo acceso "por fin" a "lo que es una parte de la autorización judicial para justificar el espionaje" al cual estuvo "sometido durante nueve meses", haciendo alusión a la documentación relativa a la intervención de su teléfono por parte del CNI con el software Pegasus que el Gobierno decidió desclasificar. Cree que, pese a ser una información "incompleta", con "páginas enteras manchadas de negro para que no se pudiera ver el contenido", puede constatar que "la Operación Cataluña tuvo una segunda parte, que ha sido el espionaje masivo a personas por nuestro compromiso con la independencia de Cataluña".

Asimismo, ha denunciado que incluye "algunas afirmaciones que están fuera de toda realidad, que están fuera de todo sentido común" y que si una parte de la seguridad nacional está en manos de un servicio de inteligencia que "comete errores de esta magnitud" y "justifica vulneraciones de derechos fundamentales en base a mentiras", él se "preocuparía".

"Si no fuese porque esta es la justificación de que he estado sometido durante nueve meses como mínimo a un espionaje ilegítimo esto sería para reírse y parecería una aventura de Mortadelo y Filemón sinceramente, porque es lamentable las mentiras que se han incluido", ha añadido Aragonès. "Todo el mundo con un mínimo de conocimiento de la realidad política catalana ve que las informaciones que se sustentan no tienen ningún tipo de base", ha continuado, avanzando que irá "hasta el final" para que se "depuren responsabilidades" porque estas "mentiras esconden la intencionalidad política de espiar" para "destruir un proyecto político legítimo como la libertad de Cataluña".

Preguntado sobre en qué se basan o qué detalles dan para decir que coordinó los CDR, Aragonès ha señalado que esta afirmación "está fuera de cualquier mínimo de realidad y no explica por qué ni en base a qué informaciones" y ha subrayado que él defiende la independencia de Cataluña usando "todos los medios democráticos" que tenía a su alcance. "No hay detalles, hay muchos elementos que están censurados, por tanto, hay mucha parte incompleta y esto lo que añade es un elemento de indefensión, no hay ningún elemento que lo sostente", apunta Aragonès, quien matiza que las movilizaciones y el derecho a la libre manifestación son "un derecho fundamental".

Asimismo, preguntado sobre si espera algo de la declaración de hoy de la exdirectora del CNI Paz Esteban como investigada por su espionaje, Aragonès comenta que es "la primera vez que los servicios de inteligencia del Estado se ven sometidos a escrutinio" y "la primera vez que existe la oportunidad de poner orden y limites al espionaje que los servicios de inteligencia, si se pueden llamar así, han estado llevando a cabo".