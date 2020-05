A través de un vídeo de menos de un minuto, la Policía Nacional alerta acerca de los nuevos billetes falsos que están circulando por el territorio nacional y cómo detectarlos rápidamente.

"Aunque son de baja calidad y relativamente fáciles de distinguir, están afectando a comercios y consumidores", explican. Lo cierto es que sí que hay una manera sencilla de saber si tienes un billete falso en tu poder.

En el lateral del mismo, en letra pequeña, aparece escrito en inglés 'This is not legal tender, it's used for motion props'.

"Nuestros investigadores han confirmado que las falsificaciones se dan prácticamente en todos los valores habituales (5, 10, 20 y 50€), pero las de 20€ son las más habituales", afirma la Policía.

En la nota, explican que estos billetes son utilizados en películas y anuncios publicitarios, aunque están siendo utilizados para efectuar pagos, lo que constituye un delito.

Si alguien se topa con alguno de estos billetes, debe personarse en cualquier comisaría para que la Policía Nacional efectúe su retirada.