Antonio Hernando: "Me parece positivo que Pablo Iglesias diga que hay coincidencia; nos volveremos a sentar"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha afirmado que no ve "ningún obstáculo" para alcanzar un acuerdo de gobierno con Ciudadanos, IU y Compromís tras intercambiar impresiones sobre el documento de propuestas que han planteado los socialistas. Hernando ha mostrado su optimismo en una rueda de prensa en el Congreso después de que el equipo negociador del PSOE se haya reunido con las comisiones de Ciudadanos, IU y Compromís. "No hemos visto ningún obstáculo que nos impida llegar a un acuerdo con los tres partidos", ha afirmado el portavoz socialista.

"Esto va bien. Hablando se entiende la gente. El balance que hacemos de las tres reuniones es muy positivo", ha añadido Hernando, para quien el saldo de estos días es "más productivo" que los cuatro años de gobierno de Mariano Rajoy, a tenor de las conversaciones mantenidas por el PSOE y su secretario general, Pedro Sánchez. La siguiente ronda de contactos con C's, IU y Compromís, con los que el PSOE sumaría 136 diputados, será próximamente.

Consciente de que aún no tiene apoyos suficientes, el PSOE también ha remitido su documento de propuestas a Podemos, pese a que su líder, Pablo Iglesias, insiste en que no negociará mientras los socialistas lo estén haciendo con Ciudadanos. No obstante, Hernando ha visto "muy positivo" que Iglesias, sin sentarse a negociar, ya haya comentado que aprecia una "amplia coincidencia" con el texto del PSOE. "Me parece una buena noticia que diga eso.

Que tenga esa actitud es una excelente noticia", ha valorado el portavoz del PSOE. Se ha mostrado convencido de que PSOE y Podemos se sentarán a hablar porque los ciudadanos y los votantes de ambos partidos "no perdonarían" que no lo hicieran. "Vamos a seguir con la mano tendida", ha apostillado Hernando. Ha confirmado que la intención es que el próximo miércoles se reúnan Sánchez y Rajoy en el Congreso, no en Moncloa, puesto que el líder del PP acudirá como candidato y no como presidente del Gobierno en funciones.

"Respetemos el terreno que es de todos", ha dicho Hernando tras recordar que las reuniones mantenidas hasta ahora han tenido lugar en la Cámara baja. También ha informado de que a final de semana se prevén sendas reuniones con ERC y con Convergencia, aunque ha vuelto a dejar claro que no buscarán su apoyo para formar gobierno. El portavoz socialista no ha dado pistas de cuándo podría celebrarse la sesión de investidura, pero ha reiterado que "cuanto antes, mejor".

"Si puede ser dentro de tres semanas mejor que dentro de cuatro. A estas alturas, la ciudadanía es perfectamente consciente de que la situación es mucho más compleja que en otras ocasiones y que tenemos que invertir un poco más de tiempo", ha justificado. Respecto al hecho de que en el documento entregado por el PSOE no aparezcan algunas medidas defendidas en campaña, como suprimir la religión del horario escolar, Hernando ha explicado que habrá aspectos que sean desarrollados en un futuro, pero que se han sacado aparte para facilitar un acuerdo.