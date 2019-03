Antonio Hernando, al PP: "Hay aplausos que suenan a marchas fúnebres"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afeado al PSOE sus críticas sobre el modelo que los 'populares' han implantado en RTVE en esta legislatura porque, según ha asegurado, en las comunidades autónomas donde gobiernan los socialistas han modificado el sistema y han puesto en marcha el mismo que el estatal.



Estas afirmaciones se han producido en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso de esta legislatura, en la que el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha preguntado a la vicepresidenta si el Gobierno había garantizado en estos cuatro años la independencia de los medios de comunicación estatal y si no le daba vergüenza ser la única fuerza política que no había sellado recientemente el compromiso contra el control gubernamental en RTVE.



En este sentido le ha reprochado que una de las primeras medidas del PP al llegar al Gobierno fue, vía decreto, modificar el sistema de elección del presidente de RTVE y poner a un compañero de profesión, a José Antonio Sánchez, quien llegó a afirmar que era "fiel votante del PP".



"Minaron el órgano de control y en septiembre de 2014 un total de 1.500 trabajadores denunciaron que se les usaba como órgano de propaganda del Gobierno. En octubre de 2014, Sánchez cambió directivos de todas las áreas, se produjo una sentada de todos los trabajadores. En abril los profesionales denunciaron ante Parlamento europeo la manipulación, y después de eso, ¿considera que se ha garantizado la independencia de RTVE?", ha insistido el socialista.



Hernando ha criticado al PP por haber mezclado los intereses de partido con los generales de los ciudadanos, y considera que "en TVE se les ha ido de la mano y han ido demasiado lejos", y por eso no pueden firmar el citado compromiso entre los partidos contra el control gubernamental en RTVE.