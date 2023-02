Los considerados líderes de Gürtel han relatado en la Audiencia Nacional cómo la trama se introdujo en la Comunidad Valenciana tras la "estrecha" relación y la "química" que tenían el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el empresario Álvaro Pérez, el Bigotes, a quien se le llegó a ocurrir organizar la gala de los premios Grammy latinos en la capital valenciana.

Los dos principales condenados por esta trama de corrupción, Francisco Correa y Pablo Crespo, han sido los encargados de abrir el turno de declaración de los acusados por esta pieza del caso, en la que Camps se sienta en el banquillo acusado de prevaricación y fraude por la presunta adjudicación irregular a una empresa de la red del montaje de un expositor de la Comunidad Valenciana en la feria Fitur de 2009.

La cúpula de la empresa 'Orange market', de la trama Gürtel, señala directamente al expresident de la Generalitat Valenciana. El líder de la trama, Francisco Correa, ha explicado que conoció a Camps en "la famosa boda del expresidente Aznar", y ha explicado la dinámica de "captación de negocio" de sus empresas a raíz de las relaciones personales que entablaban con cargos políticos del PP hasta el punto que eran "como un brazo del PP".

Pero con la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del partido en 2004, rompieron vínculos con la dirección nacional y fue cuando Álvaro Pérez inició "una muy buena relación" con Camps.

Antes, la fiscal Concepción Nicolás ha respondido a las acusaciones del expresidente de la Generalitat y ha negado tajantemente que haya pactos "obscenos" o "clandestinos", además de defender el derecho de los acusados a colaborar con la Justicia. "Estas conformidades no vinculan al tribunal, bien lo sabe quien fue absuelto del "juicio de los trajes" a pesar de la existencia de dos conformidades.

"No hay ningún pacto clandestino", ha aseverado la fiscal Anticorrupción en referencia directa a Camps, quien ayer acusó a la Fiscalía de hacer "pactos secretos y obscenos" y de buscar "a personas para intentar inculpar a otras" a cambio de rebajas en las peticiones de condena. Con tono severo, la fiscal ha indicado en la jornada de juicio que acoge este martes la Audiencia Nacional que "las conformidades no son un invento del fiscal, no son pactos obscenos, no es nada novedoso, ilegal y clandestino" y ha defendido que la ley y la jurisprudencia recoge el "derecho personal, absolutamente voluntario" del acusado de "colaborar" con la Justicia.

Esta tarde se espera con atención la declaración de Álvaro Pérez, al que se le señala como principal conocedor del contrato que supuestamente firmó 'Orange market' con la Generalitat.