Ángel Gabilondo es el nombre elegido por el PSOE para disputarse la presidencia de la Comunidad de Madrid si finalmente la justicia avala el adelanto electoral anunciado por Díaz Ayuso para el 4 de mayo. Así lo han confirmado fuentes de toda solvencia a laSexta y ha adelantado 'Al Rojo Vivo'.

Gabilondo ha expresado que para él es un "honor extraordinario" ser el candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid. "En todo momento he mostrado mi firme determinación, pero me he expresado con cuidado y respeto al propio partido, que es quien decide. Ahora que tengo el apoyo del partido, es para mí un honor extraordinario poder ser candidato", ha manifestado el socialista.

Por su parte, el secretario general socialista, José Manuel Franco, ha expresado el "apoyo sin fisuras" del partido a Gabilondo tras una reunión de la Ejecutiva Regional del PSOE-M. Así el candidato a la Comunidad de Madrid tiene el apoyo del partido para los dos escenarios posibles: el adelanto electoral y la moción de censura contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, impulsada por el PSOE.

Ya en la moción de censura presentada por el PSOE de Madrid contra el Gobierno de Ayuso figuraba su nombre como el responsable de defender esa moción, pero hasta ahora no estaba confirmado su nombre.

Además, el actual portavoz socialista en la Asamblea de Madrid ya había mostrado en las últimas horas estar dispuesto a repetir si así se lo pedía el partido.

El adelanto electoral, decretado por Ayuso, depende de la decisión de Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras el recurso presentado por la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid.