Ángel Gabilondo: "Digo sí a la candidatura, pero no es un sí fácil ni cómodo"

En la presentación oficial de la candidatura, Gabilondo ha desvelado que ese sí se produjo ayer a mediodía cuando firmó la aceptación y ha precisado que no dijo sí "en ninguna conversación privada ni pública, ni con militantes ni con familiares".

También ha admitido que había "cierta inquietud" en el seno del partido por lo que podría responder. Ha apostado por un gran proyecto para la Comunidad, de políticas públicas, de reconstituir la democracia y con voluntad de mayorías.

Gabilondo ha añadido que decir sí ha sido un reto en un momento muy difícil en el que "no sobra nadie" y aquí se ha referido al concejal Pedro Zerolo, a quien ha tildado como "referente". "A mí me han llamado, yo no he llamado.

Nunca me habían hecho una propuesta explícita hasta que se produjo en Madrid un cambio en la organización por la secretaría general", ha añadido.