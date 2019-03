ANC y Òmnium Cultural afirman que podrían plantearse anular el 1-O si el Gobierno ofrece un referéndum pactado antes de medianoche

Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural ofrecen anular el 1 de octubre si se pacta un referéndum con el Estado. "Yo personalmente estaría dispuesto, a que si antes de las 00.00 horas del 1-O el presidente del Gobierno español se compromete con una fecha de un referéndum acordado, a trabajar para valorar desde la propia asamblea esta propuesta. Nadie nos quitará el relato del acuerdo", ha afirmado el presidente de la ANC Jordi Sánchez.

Es la oferta in extremis que han hecho las entidades independentistas. De no conseguirse, Puigdemont no tiene dudas: "Claro que se votará, y se votará mucho". Y recalca el "mucho". Tiene claro que la participación de los catalanes será masiva, dice, como respuesta a las actuaciones del gobierno: "No sé si habrán ayudado los acontecimientos de estos últimos días. Pero que en Cataluña hay una nueva mayoría distinta a la que había hace un mes, que nadie lo dude".

Aunque el president es consciente de la firme determinación del Gobierno para detener la consulta: "Sabemos que tenemos un Estado muy poderoso, obsesionados con impedir este crimen llamado referéndum". Ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a todos los que van a ir a votar: "Tienen que saber dónde van a ir a votar e ir con ganas. Concientes de que ni son delincuentes, ni golpistas,ni son criminales".

Una consulta declarada ya ilegal pero Puigdemont, insiste: ellos han tenido, y tienen aún, la puerta abierta al diálogo: "Diálogo todo. Pero para que no sea un monólogo, hace falta que haya alguien delante". Consenso también, asegura Puigdemont, para declarar unilateralmente la independencia: "Las grandes decisiones que acompañan a las decisiones políticas tienen que estar consensuadas como hasta ahora".

Rotundo Junqueras también: "Tenemos soluciones adecuadas para que los ciudadanos voten". Pese a que se votará sin garantías, el vicepresident mantiene su relato: "Un recuento perfectamente validado que haremos el 1-O y, si usted me permite, no le voy a dar detalles proque si usted lo publica, aparecerán personas sin uniforme y sin identificarse". Porque el 1-O, aseguran, se votará.