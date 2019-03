La ANC sale a la calle para pedir unidad a todos los independentistas

LA CUP CULPA A JUNTS PEL SÍ DE LA FALTA DE ACUERDO

La Asamblea Nacional catalana pide en la calle a Junts Pel Sí y la CUP que se pongan de acuerdo. La plataforma popular exige a los independentistas "unidad" para facilitar un gobierno soberanista. La CUP apunta que no hay consenso porque Junts Pel Sí, dicen, no ha hecho ninguna concesión. Artur Mas insiste en la necesidad de diálogo y acuerdo para no dar la espalda al mandato de las urnas.