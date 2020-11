Amnistía Internacional España pide la "libertad inmediata e incondicional" de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, cuando ambos cumplen tres años en prisión.

La organización denuncia una "situación de injusticia" contra los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, que se prolonga ya más de tres años, "pese a que nunca debieron ser encarcelados".

Amnistía, que ya lamentó el año pasado la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a ambos a nueve años de cárcel por sedición, ahora insta a los tres poderes del Estado a "corregir los efectos" de una condena que considera "injusta" y "contraria a los derechos humanos".

Así, reclama al Constitucional que resuelva "cuanto antes" el recurso de amparo interpuesto por Sànchez y Cuixart y pide al Gobierno que tramite "con prontitud" los indultos para ambos.

Ello aunque, a juicio de Amnistía, el indulto "no sea la solución ideal", al suponer el perdón de la pena pero no del delito. "Cualquier medida que suponga poner fin a la injusticia de su encarcelamiento, será bienvenida por Amnistía Internacional", ha afirmado, no obstante, su director, Esteban Beltrán.

Pide una reforma del delito de sedición y el tercer grado

Además, la entidad reclama al poder legislativo una reforma del delito de sedición, aseverando que "vulnera el principio de legalidad". Esta tipología delictiva, afirman desde Amnistía Internacional, está "vagamente definido" y ha sido "interpretado de forma extensiva por el Tribunal Supremo".

Por ello, advierten, "podría abrir la puerta en un futuro a una mayor criminalización de actos directamente relacionados con el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica".

Finalmente, la organización alude al recurso de la Fiscalía contra el tercer grado penitenciario, aseverando que "las autoridades deben adoptar todas las medidas a su alcance para avanzar hacia la puesta en libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart".

"Esperamos que el Tribunal Supremo resuelva cuanto antes la confirmación de la progresión de grado autorizada por las autoridades penitenciaras catalanas, lo que supondría la aplicación de un régimen de semi libertad para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart", ha concluido Beltrán.