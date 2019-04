Amnistía Internacional desmiente al independentismo: dice que los exmiembros del Govern encarcelados no son presos de conciencia

No son presos de conciencia, Amnistía internacional considera que los exmiembros del Govern y los líderes sociales no reúnen las características. Adriana Ribas, portavoz de Amnistía Internacional, ha dicho que "son personas que están en prisión de manera justa o injusta pero no tienen por qué ser presos de conciencia".

Eso sí, la organización proderechos humanos pide que les retiren los cargos de sedición y les levanten la prisión provisional, al menos, a Sànchez y Cuixart. Ribas ha añadido que "la prisión para Sànchez y Cuixart es desproporcionada, solicitamos la retirada de los cargos y el fin del encarcelamiento preventivo".

Desde la ANC y Òmnium aplauden que Amnistía califique de desproporcionado el encarcelamiento de sus líderes. "Un preso de conciencia es una persona encarcelada por su opinión", ha subrayado Agustí Alcoberro, vicepresidente de ANC.

Algunos dirigentes encarcelados por sus ideas durante el franquismo no comparten que sean presos políticos. "Preso político yo y como yo tantísimos otros; preso políticos de los que están llamando estos días desde Bruselas, no", ha asegurado en Onda Cero Justiniano Martínez, exsecretario general del PCE en Madrid.

Desde la asociación de expresos de Cataluña piden no hacer comparaciones. Carles Vallejo, el presidente de esta asociación, ha afirmado que "es delicado hacer declaraciones a la ligera".

Junqueras y los exconsellers llevan ya una semana en prisión y Sànchez y Cuixart van camino de cumplir un mes.