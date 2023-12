El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quiere celebrar una mascletá en la capital. El 'popular' ha afirmado este martes que la 'mascletà' que se disparará en la capital podría tener lugar en el primer trimestre de 2024 (el fin de semana del 17 y 18 de febrero de 2024). "Estamos trabajando en ello", ha garantizado, y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de València, "con María José Catalá a la cabeza". Ambos Consistorios están estudiando el lugar idóneo para acoger esta tradición valenciana.

"Creo que pudiera ser que en el primer trimestre de 2024 pueda haber esa 'mascletà' (...) Nosotros no tenemos experiencia (en 'mascletaes') y por eso nos están guiando", ha declarado, a preguntas de los periodistas, antes de la apertura de la II Cumbre Empresarial Comunidad de Madrid-Comunitat Valenciana en el Real Casino de Madrid. Respecto al lugar en el que se disparará, Almeida ha explicado que lo están estudiando los servicios técnicos de seguridad y emergencias de ambos ayuntamientos, ya que "hay varios requisitos que cumplir". Entre las opciones, suena el centro de la ciudad.

Por ello, ha puesto en valor la colaboración del Ayuntamiento de València y de su alcaldesa. En general, ha destacado la importancia de esta jornada para "estrechar lazos entre dos comunidades autónomas fundamentales para el futuro de España" como la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid, regiones que comparten "un mismo modelo político de hacer la vida más fácil a las personas" y que creen que "la libertad es la mejor forma de seguir progresando".

Por las calles de Madrid, hay varias opciones, tal como ha comprobado laSexta Noticias. "A mí los cohetes no me gustan mucho", asegura una vecina y otro asegura que se "quede ahí", mientras que otros están a favor y les parece bien. De los últimos, algunos creen que es mejor llevarlo a las afueras y no en el centro de la ciudad. En Valencia también hay división de opiniones: mientras a unos les parece buena porque supone extender su tradición, otros creen que es mejor que la tradición se quede en la Comunitat.