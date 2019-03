Alfonso Rus se niega a dimitir: "A mí no me han expulsado del PP, me han inhabilitado"

Como cada domingo, Alfonso Rus ha acudido a su cita con el fútbol, el presidente de la diputación de Valencia es, además, propietario del Club de Fútbol Olímpic de Xátiva. Con apariencia tranquila y fumando un puro ha hablado a la prensa para dejar claro lo último que piensa, ha dicho, es en dimitir y asegura, el Partido Popular no le ha echado: "A mí no me han expulsado, me han inhabilitado".

Rus asegura que no es él el de las conversaciones publicadas en las que supuestamente se le escucha contando dinero de presuntas comisiones. "Yo no soy quien cuenta dinero en esas conversaciones", asegura el presidente de la Diputación de Valencia.

Alfonso Rus asegura que aclarará todo, eso sí, después de las elecciones: "Yo hablaré el día 26 de Fabra". De momento, él no renuncia a ser candidato a la alcaldía de Xátiva: "Yo ahora me siento bien porque no hay nada".