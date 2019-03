Alfonso Rus asegura ser víctima de un complot y Alberto Fabra le exige explicaciones: "Tendrá que aclarar por qué contaba dinero"

Directo a la yugular, Alberto Fabra contesta a las acusaciones de complot de Alfonso Rus: "No sé de qué complot, tendrá que explicar qué hacía contando billetes". Y aclara por qué no ha esperado a la imputación para tomar cartas en el asunto: "No se toleran actitudes bochornosas".

Actitudes que quedaron al descubierto con la grabación que les ofreció laSexta, en las que presuntamente Rus contaba en billetes de 500 el importe de una 'mordida'. El incendio en el PP valenciano es una relidad. Porque la suspensión de militancia de Alfonso Rus abre un complejo escenario en la formación.

Se queda sin cargo en el partido, pero se mantiene como presidente de la Diputación, alcalde de Xàtiva y candidato a la reelección por el mismo partido que le ha suspendido. Porque, como asegura una politóloga, "si la candidatura está proclamada no se puede hacer nada".

Así que la decisión está en su mano. En declaraciones a la SER, Alfonso Rus asegura que medita qué hacer el 24 de mayo. Fabra le daba ideas: "Si es contundente tomará la decisión oportuna". Una decisión que la cúpula del PP agradecería que tomara antes de que el martes Rajoy visite Valencia.