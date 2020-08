La preocupación por las residencias de ancianos con los nuevos brotes por coronavirus sigue aumentando. En la residencia de Candeleda, en Ávila, ya son 80 los positivos, tres de ellos trabajadores y 77 ancianos. Por lo que en el centro, de 89 residentes, solo escapan al contagio 12. Además, solo cinco están hospitalizados, y la gran mayoría permanece asintomática.

Por otro lado, en Bizkaia lamentan la muerte de dos residentes más en estas últimas horas. Son ya cuatro sus mayores fallecidos en los últimos días. Además, sus residencias suman 83 contagios, 38 de ellos en una residencia de Barrika, en la que la gran mayoría de enfermos permanece asintomática. En Galicia hay 86 contagios en residencias en este momento, pero 64 de este total son del geriátrico de O Incio, en Lugo, donde ya han muerto tres personas con patologías previas.

Todas estas supone de nuevo una alerta en las residencias de ancianos ya que ni las que lo hicieron bien en la primera ola, pueden bajar los brazos en esta segunda. Por ejemplo, en una residencia de Tudela tuvieron cero positivos y los trabajadores estuvieron confinados voluntariamente, pero en la actualidad ya tienen 16 personas con coronavirus.

Por todo ello, es momento de rearmarse. "Que no falle la coordinación sanitaria, que se trasladen las personas enfermas a los hospitales y que no fallen los PCR", explican los expertos ya que este repunte nos pilla con una lección aprendida que nos piden que no olvidemos, y es que los ancianos enfermos deben ser trasladados a los hospitales.