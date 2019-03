El alcalde de Ciutadella, tras su dimisión: "Un cargo no vale una vida"

El alcalde de Ciutadella, José María de Sintas, ha presentado formalmente su dimisión y ha afirmado que "una vida no vale un cargo", en alusión a la muerte de una turista catalana tras ser arrollada por un caballo la pasada semana en las fiestas de Sant Joan de Ciutadella.

Acompañado por los concejales del equipo de gobierno municipal, De Sintas (PP) ha explicado en rueda de prensa que los hechos registrados este año en las fiestas de Sant Joan comportan una responsabilidad, y que su "obligación" como alcalde, jefe de la Policía Local y de Protección Civil exige presentar su renuncia a este cargo, que desempeñaba desde 2011.

De Sintas ha agradecido al PP haberle dado la oportunidad de encabezar la candidatura municipal de Ciutadella en las pasadas elecciones y ha afirmado que estos días, en los que ha reflexionado, se ha sentido apoyado por el PP, tanto por la junta local como por el presidente insular, Santiago Tadeo, y el presidente regional, José Ramón Bauzá.

"Todos ellos me han pedido que reconsiderase mi renuncia, pero no tenía la fuerza, ni me sentía en condiciones de continuar; y la decisión no la tomé en caliente sino tras meditar" qué debía hacer, ha afirmado.

De Sintas se ha manifestado "orgulloso" del trabajo realizado "en unos años muy complicados, en los que ha habido errores y aciertos". Ha agradecido el "apoyo y la fidelidad" de los concejales del Grupo Municipal del PP y ha afirmado que "lo importantes es el conjunto, no la persona concreta; por tanto, el trabajo seguirá igual".