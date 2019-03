Albiol responde a Forcadell: "Para chula ella, chulos nosotros"

La presidenta del Parlament ha convocado para las 10:15 horas del martes la primera reunión de la nueva Junta de Portavoces con el objetivo de acelerar la tramitación de la resolución pactada por Junts pel Sí y la CUP y declarar el inicio del proceso hacia la independencia.

La Junta de Portavoces no se había podido reunir hasta ahora al estar pendiente que el PP constituyese formalmente su grupo parlamentario y determinase quiénes son sus portavoces, pero, finalmente, Forcadell ha decidido convocar la reunión e invitar a los populares a enviar a algún representante.

Ante esta situación, los líderes de Ciutadans, Inés Arrimadas, del PSC, Miquel Iceta, y del PPC, Xavier García Albiol, se han reunido en el Parlament para explorar una acción conjunta. Forcadell, por su parte, ha asegurado en los pasillos del Parlament al ser preguntada sobre esta cuestión que la reunión de la Junta se llevará a cabo: "Sí, sí, se mantiene", ha afirmado brevemente.

Unas palabras que han encendido a García Albiol: "Pues los portavoces del PP no irán. Para chula ella, chulos nosotros", ha expresado a los medios. "El reglamento está de nuestro lado y estamos cumpliendo escrupulosamente lo que marca el reglamento. Y esta señora no puede actuar en el Parlament como si estuviera en la Asamblea Nacional Catalana -de la que fue presidenta-. No puede hacer lo que le dé la gana y no se lo permitiremos", ha aseverado.

Albiol ha dejado claro que sus diputados no asistirán: "Por aquí no vamos a pasar, no se lo vamos a consentir y no vamos a perdonar ni una en esta línea. El PP no va a presentarse en la Junta, porque tenemos nuestros derechos como diputados, nos ampara el reglamento del Parlament y no lo vamos a aceptar. Y punto".

"Y si no, nos los haremos respetar de todas las maneras posibles", ha avisado Albiol, que ha explicado que C's, PSC y PPC están "valorando" presentar un recurso de amparo conjunto al TC, una decisión sobre la que aún "no hay nada decidido", por lo que volverán a citarse en otro encuentro para seguir conversando, tras la ultima reunión.

Sobre esa reunión con Iceta y Arrimadas, en el despacho de esta última, Albiol ha relatado que el objetivo ha sido "valorar la situación política y los diferentes pasos" a seguir, para ver si "hay alguna posibilidad de actuar conjuntamente" y "qué acciones podemos hacer desde el punto de vista político y legal". "Hay coincidencia generalizada de la gravedad de lo que está sucediendo desde un punto de vista institucional en Cataluña. Seguiremos hablando", ha sentenciado.