Alberto Garzón: "Vamos a hacer todo lo posible para que el PP no gobierne en este país"

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PODEMOS

El diputado de Unidad Popular-Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha hablado en el Congreso sobre la propuesta de la formación de Pablo Iglesias para configurar un gobierno de PP, Podemos y Unidad Popular. "Es importante que el diálogo empiece ya y no esperar a que Rajoy se presente", ha dicho. En este sentido, ha añadido que "hay que explorar todas las posibilidades para que haya un gobierno de cambio y que no gobierne el PP". Además ha apuntado que no quieren "hablar de ministerios, sino de políticas concretas" y que, considera que "para ello no hay nada mejor que los programas".