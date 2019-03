Alberto Garzón dice al "ciudadano Borbón" que "hace falta una nueva Constitución"

El diputado de IU-Unidad Popular, Alberto Garzón, ha asegurado tras entrevistarse con el rey, que los dos diputados de su formación apoyarán la investidura de cualquier candidato que ponga sobre la mesa un programa de izquierdas y evitar así un nuevo Gobierno del PP.

Según ha señalado, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tendría que ofrecer asuntos como la derogación de la Lomce y la Ley Mordaza, un plan de empleo público o la paralización de los desahucios para contar con su voto favorable.

En este sentido, Garzón se ha ofrecido como "facilitador" de un acuerdo entre PSOE y Podemos en unos "puntos mínimos", aunque ha reconocido que aún no ha entrado en detalles con ninguna de las formaciones en las conversaciones que han mantenido desde la celebración de las elecciones. "El PSOE sí nos ha dicho que quiere formar Gobierno, pero no nos ha ofrecido su programa. Podemos no ha entrado en ese debate", ha explicado.

En cuanto a su entrevista con el monarca, no ha tenido la sensación de que el rey esté pensando en un escenario de repetición de elecciones generales y tampoco le ha visto preocupado durante el encuentro que han mantenido en el Palacio de la Zarzuela, aunque sí ha asegurado que el monarca está muy "interesado" en la postura de todos los partidos y conocer su opinión sobre la composición del futuro Gobierno y la situación política.

Así lo ha revelado Garzón en rueda de prensa en el Congreso después de mantener un encuentro de una hora de duración con Felipe VI (a quien en todo momento se ha dirigido como "el ciudadano Felipe de Borbón") dentro de la ronda de contactos que el monarca está teniendo con todas las formaciones con representación parlamentaria antes de proponer un candidato a la investidura para la Presidencia del Gobierno.

"No le he visto preocupado en absoluto, simplemente interesado", ha revelado el que fuera candidato de IU-Unidad Popular el 20D antes de desvelar que tampoco ha tenido la sensación de que el Rey esté barajando la posibilidad de que haya que convocar nuevas elecciones generales.

Además, ha dicho que Felipe VI ha sido "claro" al expresar que España atraviesa un tiempo "turbulento y convulso" y que hay que "ir hacia modificaciones", aunque "no ha concretado posibles soluciones". Garzón en cambio sí que le ha trasladado su defensa de una reforma de la Constitución "como solución para este tiempo complejo".