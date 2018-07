Alberto Garzón, sobre los críticos de IU: "No comparto esa visión de confrontación porque necesitamos un proyecto colectivo"

EL LÍDER DEL PARTIDO CONSIDERA QUE NECESARIO "UN PROYECTO COLECTIVO Y COHESIONADO"

Alberto Garzón reconoce las diferencias en la estructura interna de Izquierda Unida, pero asegura que ahora no benefician y que es el momento de la unidad. No le preocupa que haya menos ingresos por estar en el grupo mixto en vez de forzar grupo propio reclamando a los diputados de las confluencias en Galicia y Catalunya. "Las divergencias y las diferencencias de opinión existen, nadie las puede negar. No obstante, no comparto esa visión de confrontación porque ahora necesitamos un proyecto colectivo y cohesionado. Damos la bienvenida a cualquier tipo de debate", ha señalado el líder de Izquierda Unida.