Nacho Álvarez rechaza la propuesta de Yolanda Díaz y dimite de sus cargos en Podemos. El hasta ahora político de la formación morada ha emitido un comunicado para anunciar su decisión tras el revuelo generado en la dirección del partido por la propuesta que esta misma mañana había lanzado la líder de Sumar para cubrir la 'cuota' de ministros de Podemos dentro del Gobierno de coalición.

En un comunicado dirigido a la militancia de Podemos, Álvarez ha expresado su "ilusión" por el proyecto desde hace una década y ha elogiado el papel de Podemos desde 2014 en la política española. Tras asegurar estar "orgulloso de haber formado parte de esa historia", Álvarez ha concluido afirmando que "es evidente que la actual dirección de Podemos ha perdido la confianza" que depositó en él cuando le nombró miembro de la Ejecutiva del partido. "Considero por tanto que lo más honesto es dar un paso a un lado y dimitir de mis cargos en el partido, dejando tanto la Secretaría de Economía como el Consejo Ciudadano Estatal y la Ejecutiva", ha aseverado.

El hasta ahora político de Podemos, aun así, ha descartado formar parte del Gobierno. Álvarez ha querido destacar que "agradece" la confianza que Yolanda Díaz ha depositado en él, pero que Podemos no respalda esta propuesta: "Yo no voy a aceptar ser ministro del próximo gobierno si la dirección de mi organización no lo comparte ni lo aprueba". "en mi cultura política no es concebible aceptar un cargo institucional al margen de la organización de la que uno forma parte", ha añadido.

En este sentido, ha recalcado que ha tenido "diferencias relevantes" con la orientación de su partido en toda su trayectoria en el mismo, pero que considera que "la auténtica lealtad a un proyecto político para por buscar los puntos que nos unen, expresar con honestidad las diferencias para trabajarlas y hacerlo en los órganos de dirección, no en los medios de comunicación".

Bajo es prisma, ha destacado, ha "entendido siempre" su compromiso político tanto en Podemos como en Sumar. Y ha finalizado anunciando su salida de todos los cargos que hasta ahora poseía en la formación morada.

Belarra agradece su labor en Podemos

Ione Belarra ha querido agradecer su trabajo a Nacho Álvarez tras el anuncio de su dimisión, aunque se ha reafirmado en la decisión de la cúpula de Podemos de no acceder a otorgar un ministerio a Álvarez a propuesta de Yolanda Díaz. "Me produce una enorme tristeza esta noticia. Gracias Nacho Álvarez por todos estos años en los que he tenido la oportunidad de comprobar tu valía profesional y personal", ha expuesto la secretaria general de la formación, que ha insistido en que "Podemos no se merece estas estratagemas que ponen a nuestra gente a los pies de los caballos".

Poco antes, fuentes de formación morada habían expresado a laSexta su disconformidad con la propuesta de Yolanda Díaz, que esta misma mañana ofrecía a Podemos la posibilidad de dar un ministerio a Nacho Álvarez siempre y cuando adoptaran una serie de compromisos, entre ellos el de frenar los ataques a los miembros de Sumar.

Fuentes de Podemos indicaban a esta cadena que la propuesta de Sumar para cubrir la 'cuota' de Podemos en el Gobierno con un ministerio para Nacho Álvarez les ha parecido "el colmo". Desde la formación morada defienden que no firmarán el acuerdo que les ha propuesto Sumar y se preguntan por qué Izquierda Unida sí puede elegir su propio ministerio y Podemos no puede hacerlo. Insisten, en este sentido, que "poner a Nacho en la diana es 'política ficción'" y reiteran que "no se trata solo de el nombre", sino de la negativa de la formación de Yolanda Díaz para negociar las medidas de Podemos.

Así, reiteran que su propuesta para ocupar un ministerio es Irene Montero y que "cualquiera que no sea eso es querer camuflar la evidencia" de que les quieren "echar" del Gobierno. Tras la propuesta, Podemos ya defendía que los ministros de Podemos los elige Podemos y explicaban a laSexta explican que si se nombra a alguien al margen del criterio de la dirección de Podemos, Podemos estaría fuera del Gobierno.