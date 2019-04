Albert Rivera: "Vamos a enseñar a pescar en Andalucía, no a repartir pescado"

Ello se debe a que "los que han gobernado durante treinta y tantos años no han estado a la altura de los andaluces", según Rivera, que ha resaltado que en los mítines de otros partidos ve "gente con miedo a perder el puesto" y que el 22 de marzo "cada voto es una munición democrática".

Ha recordado que las últimas encuestas dan a Ciudadanos "entre 3,5 y 4 millones de votos en toda España", pero "esto no ha hecho más que empezar", porque desde que el pasado 14 de diciembre se anunció que se presentarían a las elecciones en todo el país "se ha multiplicado por tres la intención de voto".

"El viejo paradigma del bipartidismo ha muerto en España, y vamos a un formato con cuatro proyectos: dos nuevos, uno con ideas nuevas y otro con ideas viejas, y dos viejos con ideas viejas", ha dicho. Ha asegurado que no van "a pegar codazos", a hacer "juego sucio", a mancharse "de barro" ni a "entrar en el 'y tú más', que está obsoleto", y ha añadido que hay "dos tipos de ciudadanos en España, los que tienen miedo y los que tienen ganas".

"Las encuestan dan al PSOE y al PP todavía muchos votos para lo que han hecho. ¿Es legítimo votar a quien te ha robado en la cara? Sí, no tengo nada que decir, pero déjennos a los demás votar sin taparnos la nariz", ha resaltado el líder de Ciudadanos.

También ha pedido "no perder el tiempo en cábalas" y ha resaltado que "en los partidos se sale a ganar, y quien sale a empatar, palma", y ha agradecido a Susana Díaz el adelanto electoral "para sus cálculos de las primarias del PSOE", porque de lo contrario "Ciudadanos no llegaría al Parlamento andaluz hasta 2016".

Rivera ha apostado por hacer "propuestas sensatas viables y no mentir a la gente, porque para proponer cosas imposibles o mentir a los ciudadanos no hace falta que vengan los nuevos partidos, ya tenemos a Rajoy y al PSOE".

"Rajoy prometió bajar el IRPF y el IVA y los subió, prometió no tocar las pensiones y la educación y las tocó. ¿Podemos hacer en nuestros programas propuestas inviables? No, no podemos", ha apuntado Rivera en alusión al partido liderado por Pablo Iglesias.

Ha añadido que escucha a "algunos que lo que van a hacer es del siglo XIX", pero él quiere "algo del siglo XXI", y el de Ciudadanos "no es un voto-protesta, es un voto-propuesta". El dirigente de Ciudadanos ha asegurado que no tiene "miedo al talento, sólo a la mediocridad, a la corrupción y al paro", y que su enemigo "no es el PP, el PSOE ni Podemos, es la indiferencia, la resignación y que la gente no despierte después de la que han liado".

Por su parte, el aspirante de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha resaltado que los candidatos de este partido no vienen "a vivir de la política" y se ha preguntado "cómo van a sacar pecho" quienes han gobernado Andalucía, cuando "tienen que pedir perdón a los andaluces y ponerse de rodillas".

El eurodiputado de Ciudadanos Javier Nart ha lamentado la "infame putrefacción de los ERE en Andalucía", porque "no hay nada más asqueroso que robarle a los parados", y ha subrayado que "si se ha derrumbado el oligopolio de los dos partidos es por su propia putrefacción".