Albert Rivera ha comparecido ante los medios de comunicación en la 'Sala Cómo' de Madrid tras anunciar su fichaje como presidente ejecutivo del despacho de abogados Martínez Echevarría.

"Para mí, a estos 40 años, se me abre una nueva etapa. Me hace muchísima ilusión volver a trabajar", ha explicado el exlíder de Ciudadanos, que ha asegurado que "tres meses y 20 días sin estar al pie del cañón es una eternidad" para él.

Rivera ha afirmado que ha utilizado este periodo de tiempo para escribir un libro y "descansar": "Aquí vengo con nuevas ideas para ponerlas en marcha en esta nueva etapa profesional", ha anunciado.

El exlíder de Ciudadanos también ha querido agradecer el apoyo de su familia y amigos, asegurando que no solo empieza una nueva etapa profesional: "También una nueva etapa personal, la nueva paternidad, los nuevos retos, cambiar pañales...".

"En este despacho me van a permitir no sólo ser buen emprendedor sino ser también ser un buen padre, una buena pareja o un buen hijo. Nos ponemos en marcha en esta nueva etapa que tanta ilusión me hace", ha explicado antes de su concluir: "Viva la libertad".

Más de tres meses después de dejar Ciudadanos

"Ciudadanos ha sido todo durante 13 años. Me siento muy orgulloso de haber sido presidente de este partido y le deseo lo mejor a Ciudadanos porque si le va bien a Ciudadanos creo que le va bien a España", ha asegurado Rivera.

El exlíder de la formación naranja ha insistido en que "es mucho mejor unir que dividir a los españoles", algo que ha "pensado siempre": "Después del mejor resultado que tuve y del peor". A pesar de ello, ha rehusado de posicionarse sobre el proceso de primarias en el que está inmersa la formación: "No voy a hacer de lo que ya no soy, político en activo. Que acierten, que tomen decisiones y miren al futuro", ha zanjado.

Además, Rivera ha apuntado que a pesar de que su "interés es volver a la abogacía", no descarta participar en el ámbito docente u otros ámbitos como foros de debate tras haber abandonado la vida política.