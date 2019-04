Albert Rivera, a Pablo Iglesias: "Ojalá se parecieran ustedes al Partido Comunista de la Transición"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al PP y a su líder, Mariano Rajoy, que se abstengan en la votación de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, ya que no es capaz de sumar ni construir, ha argumentado, y no ha intentado siquiera llegar a acuerdos. Rivera ha arremetido especialmente contra Rajoy en sus cinco minutos de intervención en el pleno que precede a la segunda votación de Sánchez y ha acusado al presidente del Gobierno en funciones de haber intentado poner en jaque el papel constitucional del yey, al Congreso y a la propia democracia, aunque "no lo ha conseguido".

Además, ha asegurado que van a votar juntos quienes quieren que se rompa España, en alusión a Podemos y los independentistas, y quienes quieren que se pudra, en referencia al PP. A los diputados del PP que proceden de la UCD les ha pedido que se planteen por qué hoy no se suman a la nueva etapa política y esta tarde van a votar "conjuntamente" con Iglesias, a quien, por su parte, le ha dicho que no quiere un gobierno a la valenciana, sino "un gobierno de traca".