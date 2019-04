Albert Rivera, dispuesto a reunirse con Maduro tras ser declarado ciudadano 'non grato'

El líder del partido español Ciudadanos (liberal), Albert Rivera, aseguró hoy, poco antes de viajar a Caracas, que pese a las amenazas de ser expulsado del país "confía" en no tener problemas con la autoridades venezolanas a su llegada. "Espero que no haya ningún problema, confío en ello", dijo Rivera en una entrevista con a la emisora de radio venezolana Éxitos al referirse a las declaraciones del diputado chavista Diosdado Cabello, quien señaló que el político español no podrá entrar a Venezuela.

"Me importa bastante más la mayoría de los venezolanos que nos ha invitado a la Asamblea Nacional (parlamento) a participar en esa comisión que haremos el martes (...). Las amenazas con nosotros no funcionan", dijo. El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, afirmó hoy que analizó con Rivera y el presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero la conveniencia del viaje a Venezuela.

El dirigente de Ciudadanos espera que "sea fructífera" su visita a Venezuela, en la que tiene previsto reunirse con la Comisión de Política Exterior del Parlamento, la esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori, y con otros familiares de opositores que están en prisión, dirigentes opositores y ciudadanos españoles radicados en Venezuela. "Para mí es un orgullo y un honor como español colaborar para que vuelva la libertad, los alimentos y las medicinas a Venezuela", dijo al tiempo que expresó su deseo de que Venezuela "sea un país rico y próspero" y que "vuelva a ser lo que ha sido".

Rivera aseveró que la organización política que dirige, así como el gobernante Partido Popular (conservador) y el opositor Partido Socialista Obrero Español están "en el mismo barco", lo que, dijo, quiere decir que "todos queremos una solución para Venezuela, queremos democracia y que se solucione la crisis humanitaria". El político español, que viaja hoy a Caracas, tiene previsto alojarse en la residencia del embajador de España, donde, según el Gobierno de Madrid, tendrá toda la protección que se le pueda prestar.