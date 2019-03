Albert Rivera se aprovecha del "naranjito" que Rafael Hernando dedicó a Ciudadanos

TWITTER SE VUELCA CON EL HASHTAG #YOSOYNARANJITO

No hay mejor defensa que un buen ataque. Esa es la máxima a la que se ha agarrado esta vez Albert Rivera en pleno ascenso político de Ciudadanos. Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, dedicaba un "naranjito" a la formación liderada por Rivera y este reaccionaba, irónico, dando la razón al dirigente popular: "Soy naranjito porque me mueve la ilusión y no el miedo".