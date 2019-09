Albert Rivera ha acusado al presidente en funciones de "cerrar la puerta al constitucionalismo" y le hace responsable del bloqueo: "Sánchez no acepta que España ya ha votado muchas veces, y ha votado diálogo y acuerdo. Ha cerrado la puerta a una opción constitucionalista", ha dicho en una comparecencia ante la prensa en el Congreso.

Ha dicho entender a los españoles "que hoy nos ven cabreados. Les entiendo tanto que en estos últimos días mi partido tenía que proponer algo, y lo hice". Ha añadido que quiso proponer una "solución de Estado" pero que una persona, en referencia a Sánchez "ha frustrado eso".

"No puede haber un candidato incapaz de llegar a un acuerdo" y ha añadido que España "tiene tiene un problema que se llama Pedro Sánchez". Le ha afeado que "haya intentado culpar al mundo mundial. Le ha echado la bronca a todo el mundo".

"Si el 10-N hay un solo escaño para cambiar el gobierno, llamaré al señor Casado, sumaremos escaños y formaremos gobierno en menos de un mes".

Rivera se ha comprometido a formar gobierno si le dan los números el 10-N: "Si en la noche electoral hay un solo escaño para cambiar al gobierno, llamaré al señor Casado, sumaremos escaños y formaremos un gobierno. Me comprometo a hacerlo en menos de un mes".

Arrimadas pregunta por Cataluña

En la sesión de control al Gobierno, Inés Arrimadas ha dirigido su pregunta a la vicepresidenta, aunque la ha contestado el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas. "Esta pregunta era para la vicepresidenta, pero la ha delegado, y ni siquiera está en el hemiciclo. ¿Cree que la Generalitat respeta los derechos constitucionales de todos los catalanes?".

"Usted pregunta, y el Gobierno responde. Espero que no tenga un problema conmigo. El Gobierno respeta y hace respetar la ley en todo el territorio nacional", ha respondido Planas."El Gobierno de España diciendo que no hay un problema en Cataluña. No paran de defender a los independentistas. No han sido capaces de aceptar tres condiciones básicas para el desbloqueo", le ha replicado Arrimadas.

La portavoz de Ciudadanos ha dicho que es "increíble" que Pedro Sánchez no aceptara las condiciones de su partido a cambio de su abstención. "Es increíble que no rompieran con Bildu. Que no se comprometan a no indultar a los golpistas. Porque los quieren indultar, se les ha visto el plumero", ha asegurado.