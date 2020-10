"El PNV no contribuirá a darle protagonismo a esta patochada de moción de censura". El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, no ha querido emplear sus 30 minutos de turno de palabra y ha despachado la moción de censura de Vox en un minuto.

Así, ha destacado que su formación no va a contribuir a lo que ha denominado "un uso espurio del instrumento parlamentario de la moción de censura", por parte de un partido político, dice Esteban, "que presenta a un candidato por eliminación, porque no les quedaba ningún otro después de las calabazas que han recibido por parte de otras personas a sus ofrecimientos".

El líder del PNV ha criticado directamente a Santiago Abascal, un candidato a la presidencia del Gobierno que, asegura, "no aspira a ser investido, ni a gobernar, ni a conseguir el apoyo de ningún grupo político". "No presenta un proyecto para lograr una mayoría parlamentaria sino una mezcla de ideas simplonas y contradictorias para la siembra de cizaña y odio".

Esteban también ha acusado a Vox de "buscar minutos en televisión" y de querer "ilegalizar a quienes no le gustan", incluido el partido del PNV.

También ha criticado el momento en el que llega esta moción de censura "inútil", en mitad de una crisis económica y social galopante para "convocar elecciones que complicarían el panorama retrasando la toma de decisiones". "Votaremos no, puede pasar el siguiente turno y utilizar los 29 minutos que no he utilizado yo", ha zanjado el diputado vasco.