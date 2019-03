Aguirre reprocha a Montoro el retraso en la publicación de las balanzas fiscales

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reclamado al Gobierno central que publique las balanzas fiscales porque, a su juicio, servirían para desmentir el expolio del Estado a Cataluña y la idea de que "España nos roba". Se trata de "un eslogan que ha calado" en la sociedad catalana y "contra esto se tienen que publicar las balanzas fiscales", ha remarcado la dirigente popular en una entrevista en TV3.

"Creo que hay que publicar las balanzas fiscales, no entiendo cómo el Gobierno del PP, que dice que es el de la transparencia, ahora diga que no va a publicar las balanzas fiscales", ha añadido la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Aguirre ha aventurado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha decidido no publicar las balanzas y sustituirlas por otro método de cálculo, que ella no aprueba, no tanto por Cataluña sino por Madrid, porque a esta comunidad "le está recortando unas cantidades importantes y la recaudación ha crecido, quizás porque los impuestos son bajos y van más ciudadanos a vivir a Madrid".

La dirigente popular ha considerado que el "derecho a la secesión no existe por el hecho de pagar más impuestos" y ha advertido de que la ley no permite un "referendo de autodeterminación" en Cataluña.