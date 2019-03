Aguirre, sobre su fuga: "Se archiva como se han archivado otros casos"

TRAS EL ARCHIVO DEL JUICIO DE FALTAS POR SU INCIDENTE EN LA GRAN VÍA

Esperanza Aguirre no ve nada excepcional en que se de carpetazo a esa 'fuga' de los Agentes de Movilidad en plena Gran Vía de Madrid. La presidenta del PP de Madrid ha destacado que "como se quitan del código Penal las faltas, pues se archiva, como se han archivado otros muchos casos". Además, la popular no ha escatimado recursos para 'imitar' la ya conocida frase que según ella le dirigió uno de los agentes: "Si no le gusta hable con su amiga Botella".