Aguirre se desvincula de la 'trama Púnica': "Sólo me han salido ranas dos altos cargos"

Sabía a lo que iba y Esperanza Aguirre ha empezado a echar balones fuera. El diputado de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid César Zafra, le ha preguntado "¿qué hacía?" como presidenta del PP de Madrid. "El partido tiene funciones entre las que no está interferir en las decisiones de los Ejecutivos", ha afirmado Aguirre.



Un argumento que ha mantenido Aguirre, ella estaba en el partido y ahí no se ha enterado de nada. "Se produce desde el año 2014, no estaba ni siquiera en política. Era presidenta del PP de Madrid pero no estaba ni en la Comunidad de Madrid..." Además, a los implicados, ha dicho, no los conoce o no los nombró.



Esta comparecencia de la popular ha coincidido con la investigación de la posible financiación irregular de su partido y ahora no le consta lo que antes no insistía. En agosto de 2015, en Al Rojo Vivo, afirmó que no había "habido financiación irregular".



Ahora, Aguirre sostiene que ayudará a la Justicia, sin embargo, antes la llegó a cuestionar. En julio de 2015 llegó a declarar estar "alucinada" porque un juez había establecido la existencia de financiación irregular. Incluso, Aguirre llegó a poner la mano en el fuego.