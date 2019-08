Ignacio Aguado recibió una lluvia de críticas el pasado domingo por unas declaraciones en una entrevista en el diario ABC. En ella, el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid justificaba de una manera muy polémica la falta de paridad en el Gobierno: "Para poner 'pajines' o 'aídos' en un gobierno, prefiero no hacerlo", decía.

Tras la polémica suscitada, los periodistas han preguntado a Aguado por esta cuestión y por si se arrepiente o quiere matizar sus palabras. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid insiste en su idea y la justifica: "Hay un Gobierno unido, preparado, cuyos mecanismos de elección se han basado en el mérito y en la capacidad".

"No es un tema de hombres y mujeres sino de capacidad. Los 13 perfiles son los mejores preparados e igualdad es poner a los mejores, sean hombres o sean mujeres. No voy a entrar en una guerra de sexos", defiende Aguado.

Además, dice "ratificarse" en las palabras en ABC porque "es lo que piensa": "No soy partidario de las cuotas porque hacen un flaco favor a la mujer. La mujer tiene que tener capacidad para ocupar un puesto. Defiendo el mérito y la capacidad y el ultimo criterio que voy a utilizar para elegir una persona es su sexo".

Preguntado específicamente por Leire Pajín y Bibiana Aído, las dos exministras socialistas a las que hace referencia para justificar la falta de mujeres en su Gobierno, Aguado vuelve a criticar su labor: "Son dos personas que no estuvieron a la altura de sus cargos y yo no quiero que haya personas en el gobierno regional que no estén a la altura de sus cargos".