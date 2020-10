Nueva discrepancia en el seno del Gobierno regional por unas declaraciones del vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, alejándose del triunfalismo de la presidenta, Díaz Ayuso, y de su consejero de Sanidad, Ruiz-Escudero.

Aguado, en la rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno regional, dijo: "Yo no quiero lanzar las campanas al vuelo decir que estamos derrotando al virus. No. El virus sigue ahí, la incidencia es altísima, vienen semanas duras. No podemos trasladar a la opinión pública que las cosas también porque no es cierto, las cosas van mal. La curva está muy alta".

También ha hecho un llamamiento a seguir estando "alerta" a pesar de que el consejero de Sanidad deslizara la posibilidad de pedir al Ministerio que levante las restricciones en zonas donde han mejorado los datos de incidencia. "

Palabras que no han sentando bien a la presidente y a su entorno, según ha podido saber laSexta, ya que Aguado se desmarca del optimismo triunfalista oficial sobre los datos en Madrid que quiere transmitirse desde Sol". Es la enésima muestra de las diferencias y la tensión entre Aguado y Ayuso.

Ruiz-Escudero cree, en público, que Aguado habla desde la "prudencia", y ha recalcado que todos los indicadores registran un descenso y "los datos son los que son". En declaraciones a Trece, el consejero ha señalado que Aguado "trata de mandar un mensaje de prudencia a los madrileños" al abogar por seguir tomando medidas en la autonomía contra el coronavirus.

"Los datos son los que son, sabemos que el número de contagios y la presión hospitalaria empiezan a darnos un respiro, pero quedan semanas para volver a una situación de normalidad", ha enfatizado el consejero.

Escudero también se ha referido a las discrepancias con el Ministerio de Sanidad en cuanto a los datos de incidencia del Covid-19, para defender que desde la Comunidad de Madrid siempre se ha mantenido una "estrategia de honestidad y transparencia" en cuando a la comunicación de datos "aunque no fuesen datos favorables".

"Así lo hemos hecho siempre", ha apuntado el consejero, quien ha indicado que "algunas actuaciones del Ministerio no se terminan de entender" porque, según ha ejemplificado, con "una incidencia acumulada con descenso de contagiados nunca puede descender".En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.