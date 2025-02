Una afectada de la DANA denuncia estafas telefónicas para robar el dinero de las ayudas: "Me quitaron 26.400 euros"

Una mujer, que ha preferido no desvelar su identidad, ha hablado con laSexta sobre las estafas telefónicas que se están llevando a cabo para robar las ayudas de la DANA. En su caso, había recibido más de 25.000 euros, los 19.000 que da el Consorcio y los más de 6.000 de la Generalitat Valenciana, pero de estos le quedan menos de 600 euros en su cuenta corriente por culpa de los estafadores.

"Me di cuenta de que me habían quitado 26.400 euros. Llamé al banco y me confirmaron que me habían estafado, me habían hackeado", explica. Un golpe que llega en el peor momento, ya que, cuando parecía que iba a ir recuperando poco a poco la normalidad, se da cuenta de que le han robado todo el dinero que le habían dado de las ayudas.

Su pesadilla comenzó dos días después de recibir el ingreso. Fue entonces cuando empezaron las supuestas llamadas del banco. Ella no les dio importancia, hasta que volvieron a llamar días después. "Yo no le hice caso. De hecho, llamé a mi asesor y me dijo que anulara la tarjeta", cuenta.

Teniendo ya la tarjeta anulada, vuelven a contactar con ella y le mandan un mensaje informándole de que le habían hecho una transferencia. Supuestamente le llamaban desde la banca online. Aquí es cuando empieza la estafa, ya que, al mencionar ciertos datos personales de ella y de su familia, se ganan su confianza.

"Me llamaron para pedirme unos datos porque me habían hecho varias transferencias", narra, y ella accedió a dárselos. "Les mandé un mensaje informándoles de que les había abonado lo que me habían pedido". Pero cuando miró la aplicación de su banco se dio cuenta de que le habían quitado los "26.400 euros" de las ayudas.

Hasta ocho transferencias se hicieron los ladrones. A ella la dejaron con menos de 600 euros en la cuenta y con la incertidumbre de si podrá recuperar su dinero de afectada. La Guardia Civil le ha dado esperanza y le ha asegurado que sí podrá recuperar su dinero, pero el banco le ha dejado "en el aire".

"Ha salido lo bueno y lo malo de la gente, que se han aprovechado de esto", se lamenta esta mujer, que es víctima de cómo esta catástrofe no ha terminado de dar problemas a los afectados.