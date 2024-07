El Partido Popular advierte a Vox de que no se va a dejar "chantajear" ni va a "vender" sus "principios por nadie", tras romper el partido de la ultraderecha sus gobiernos autonómicos con los populares. "No nos vamos a mover por mucha presión que ejerzan sobre nosotros, o por muchos gobiernos que rompan", ha declarado Elías Bendodo, coordinador general del PP, a lo que ha añadido: "Que sirva de aviso para navegantes en el futuro".

La ruptura de los cinco gobiernos autonómicos pilló a sus presidentes de imprevisto, tal y como ha reconocido María Guardiola en una entrevista en 'El Mundo'. Precisamente, ella fue la más reacia a abrir las puertas de su Ejecutiva a Vox y confiaba en que el partido regional no compartiese el mandato de Abascal. La presidenta extremeña cree que "las rupturas no hay que celebrarlas", y que "aquí no hay vencedores".

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco fue el pionero en pactar con la ultraderecha y, ahora, su gobierno podría ser uno de los más afectados. A diez escaños de la mayoría, descarta adelantar elecciones en Castilla y León, y no concibe tampoco la posibilidad de que Vox presente una moción de censura. En una entrevista en 'La Razón', ha pedido a Abascal que no rompa los Gobiernos municipales: "Los pactos municipales son eficaces, funcionan y deben continuar; pido a la dirección nacional de Vox que no se entrometa y no genere más confusión".

Mientras, en la Comunidad Valenciana no tienen ninguna duda de que los diputados de Vox les apoyarán en lo importante. Así lo ha asegurado Carlos Mazón en 'El Confidencial': "Los cuidaré en forma de diálogo y en forma de llegar a acuerdos", ha expresado.

Y con el nuevo gobierno ya conformado, Jorge Azcón ha reconocido en el 'Heraldo de Aragón' que juntarse con Vox fue la única opción. Ahora, el presidente del Gobierno aragonés defiende que tiene un equipo "mejor que el que tenía, más reducido y con menos direcciones generales".