La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acusado al Govern de "dejadez de funciones" por no enviar a ningún representante al "importante" acto realizado este viernes en SEAT con presencia del rey Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que califica de "error" a corregir.

En el acto, que se produjo un día después del anuncio de la creación de un consorcio para hacer una fábrica de baterías cerca de Martorell (Barcelona), el presidente del grupo Volkswagen (VW), Herbert Diess, garantizó que la compañía alemana producirá vehículos eléctricos desde la planta de Seat en Martorell (Barcelona).

En su canal de Telegram, Colau considera que fue un "error" el hecho de que la Generalitat no enviase representación política a un acto tan importante. "Una cosa es que la Generalitat no participe de actos meramente protocolarios con el rey, pero otra muy diferente es que haga dejadez de funciones y no se presente a un acto de una de las empresa más importantes del país, que genera miles de puestos de trabajo y que anuncia que quiere hacer nuevas inversiones. Un error que habría que enmedar", ha manifestado.

En este sentido, Colau celebra que el Gobierno haya hecho una "apuesta decidida" por SEAT y que buena parte de los fondos europeos se utilicen para el despliegue de "una fábrica de baterías ubicada en el área metropolitana", lo que permitirá acelerar la electrificación de la movilidad. "Es una gran noticia para la recuperación y para la transición económica", ha añadido la alcaldesa, que ve esta inversión como una oportunidad para adaptar a los nuevos tiempos la industria del automóvil en Cataluña, que genera el 10% del PIB y da trabajo directo a 50.000 personas.

Colau también ha celebrado que Renfe vaya adjudicar el próximo lunes el contrato para el suministro de 211 trenes de gran capacidad destinados a cercanías por un importe superior a 2.400 millones de euros a la francesa Alstom, que tiene una fábrica en Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona), y a la holandesa Stadler. "Son el tipo de noticias y de inversiones estratégicas que necesitamos en el ámbito de la movilidad sostenible", ha afirmado la alcaldesa, quien ha defendido que la modernización de la industria en Cataluña es fundamental para garantizar puestos de trabajo de calidad y contribuir a la transición ecológica de la economía.